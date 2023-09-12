بعد تبكيرها لـ المولد النبوي.. موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023، حيث قامت بتبكير موعده مقارنة بالموعد الرسمي الذي يتم فيه صرف مرتبات الموظفين بالتزامن مع احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ ومنافذ صرفها .

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، حيث تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 حتى يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

وحددت وزارة المالية المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

يستطيع الموظفين صرف مرتباتهم من جميع فروع البنوك العاملة في مصر، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، وعادة ما توفر البنوك العاملة في مصر خدمة صرف المرتبات في جميع فروعها، وذلك من خلال موظفين مدربين على هذه الخدمة.

ويمكن صرف مرتبات الموظفين من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر، وذلك من خلال إدخال رقم الحساب البنكي والرقم السري. وتوفر البنوك العاملة في مصر ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتوفير خدمة صرف المرتبات للموظفين في أي وقت ومن أي مكان.

موعد المولد النبوي 2023

يوافق المولد النبوي الشريف 2023، وفقًا للحسابات الفلكية، يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ، ومن الممكن أن يتم ترحيل أجازة المولد النبوي لتكون يوم الخميس 28 سبتمبر.

ويعتبر المولد النبوي الشريف من أهم المناسبات الدينية في مصر والعالم الإسلامي، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام إحياءً لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.