موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين وباقي الموظفين

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، والذي سيكون في نهاية كل شهر ميلادي ، وفق جدول زمني لصرف مرتبات شهر سبتمبر للوزارات والهيئات حتى لا يحدث تكدس أثناء الصرف، ويتناول هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 .

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين

تحرص وزارة المالية على ضمان صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل إجازة المولد النبوي الشريف، والتي تصادف يوم 28 سبتمبر 2023، ووفقًا لوزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بدءًا من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة 5 أيام.

وجاءت أيام الصرف كالتالي:

الخميس 21 سبتمبر 2023: اليوم الأول لصرف المرتبات عن شهر سبتمبر 2023 ويحصل المعلمون على مرتبات شهر سبتمبر في اليوم الاول من الصرف

الأحد 24 سبتمبر 2023: اليوم الثاني لصرف المرتبات عن شهر سبتمبر 2023.

الإثنين 25 سبتمبر 2023: اليوم الثالث لصرف المرتبات عن شهر سبتمبر 2023.

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: اليوم الرابع لصرف المرتبات عن شهر سبتمبر 2023.

الأربعاء 27 سبتمبر 2023: اليوم الخامس لصرف المرتبات عن شهر سبتمبر 2023.

8% زيادة في مرتبات الموظفين

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس 2023، زيادة بنسبة 8% في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك العاملين بقطاع الأعمال العام، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريًا.

وبدأت وزارة المالية في تنفيذ هذه الزيادة في شهر أبريل 2023، وكانت الزيادة على النحو التالي:

بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها، تم زيادة المرتب بقيمة 280 جنيهًا شهريًا.

بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، تم زيادة المرتب بقيمة 420 جنيهًا شهريًا.

بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، تم زيادة المرتب بقيمة 560 جنيهًا شهريًا.

بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة، تم زيادة المرتب بقيمة 700 جنيهًا شهريًا.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة نحو 150 مليار جنيه مصري.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف آثار التضخم العالمي.