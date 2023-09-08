الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يبدأ من يوم الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. يتساءل الموظفون في بداية كل شهر عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، حيث ينتظرون بفارغ الصبر صرفها قبل إجازة المولد النبوي وبدء العام الدراسي الجديد، استعدادًا لتحضيرات المدارس.

ونرصد في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023:

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بدءًا من يوم الخميس 21-9-2023، وستستمر عملية الصرف حتى يوم الأربعاء 27-9-2023 من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات. 

وذلك لتسهيل عملية الصرف وتفادي الازدحام على المواطنين. هذا وفقًا لإعلان وزارة المالية.

وتستمر عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 خلال 5 أيام، وتبدأ يوم 21 وتنتهي يوم 27 سبتمبر 2023، وذلك لمختلف الهيئات والقطاعات في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. الدرجات الوظيفية

تصرف مرتبات شهر سبتمبر2023 لباقي قطاعات الدولة حسب الدرجة الوظيفية.

مرتبات شهر سبتمبر 2033 للدرجة الثانية

بقيمة 5500 جنيه

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الثالثة

بقيمة 5000 جنيه

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الرابعة

بقيمة 4500 جنيه

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الخامسة

بقيمة 4000 جنيه

مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة السادسة

بقيمة 3500 جنيه

مرتبات شهر سبتمبر 2023 لدرجة الماجيستير

بقيمة 6000 جنيه

مرتبات شهر سبتمبر 2023 لدرجة الدكتوراة

بقيمة 7000 جنيه

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وفي سياق متصل، أكد المرصد الإعلامي لـوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو ٢٠٢٣، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.

وأوضح، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

الجدير بالذكر انه كانت وزارة المالية أعلنت، في بيان سابق الشهر قبل الماضي، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي ستبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

 

 

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