قبل المولد النبوي| موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023 لموظفي الحكومة

مع أول أيام شهر سبتمبر حرص العاملين والموظفين في الهيئات والمؤسسات بالدولة المصرية معرفة موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023، حيث حددت وزارة المالية في مصر الموعد الخاص لصرف كافة مرتبات شهر سبتمبر 2023، إذ ستخصص الوزارة عدد 5 أيام، لحصول كافة العاملين في الدولة في المصالح والهيئات الحكومية على جميع المرتبات الخاصة بهم، وذلك يكون قبل قدوم المولد النبوي الشريف.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة، موعد صرف مرتب شهر سبتمبر 2023 وذلك قبل حلول المولد النبوي الشريف والذي قد جاء كما يلي:

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

ويبدأ اليوم الأول لصرف مرتب شهر سبتمبر، في يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2022 الجاري، كما تحدد اليوم التالي، لكي يكون الأحد الموافق 24 سبتمبر من الشهر الجاري.، إذ أن يوم الجمعة ويوم السبت هما إجازة رسمية.

فيما يحصل العاملين بالدولة على مرتبات سبتمبر في يوم الاثنين الموافق 25 من الشهر نفسه.، بينما ان أعلنت الوزارة عن اليوم الثالث لصرف مرتبات سبتمبر، ليكون الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، وستحدد أخر يوم لصرف مرتبات سبتمبر، لكي يكون 27 من الشهر ذاته.

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2023

وتستمر عملية صرف المرتبات في شهر سبتمبر 2023 خلال 5 أيام، وستبدأ يوم 21 سبتمبر وستنتهي يوم 27 سبتمبر 2023، وذلك يكون لمختلف الهيئات والقطاعات في الدولة.

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