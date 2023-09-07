قبل المولد النبوي| موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023 لموظفي الحكومة
مع أول أيام شهر سبتمبر حرص العاملين والموظفين في الهيئات والمؤسسات بالدولة المصرية معرفة موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023، حيث حددت وزارة المالية في مصر الموعد الخاص لصرف كافة مرتبات شهر سبتمبر 2023، إذ ستخصص الوزارة عدد 5 أيام، لحصول كافة العاملين في الدولة في المصالح والهيئات الحكومية على جميع المرتبات الخاصة بهم، وذلك يكون قبل قدوم المولد النبوي الشريف.
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023
وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة، موعد صرف مرتب شهر سبتمبر 2023 وذلك قبل حلول المولد النبوي الشريف والذي قد جاء كما يلي:
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
ويبدأ اليوم الأول لصرف مرتب شهر سبتمبر، في يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2022 الجاري، كما تحدد اليوم التالي، لكي يكون الأحد الموافق 24 سبتمبر من الشهر الجاري.، إذ أن يوم الجمعة ويوم السبت هما إجازة رسمية.
فيما يحصل العاملين بالدولة على مرتبات سبتمبر في يوم الاثنين الموافق 25 من الشهر نفسه.، بينما ان أعلنت الوزارة عن اليوم الثالث لصرف مرتبات سبتمبر، ليكون الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، وستحدد أخر يوم لصرف مرتبات سبتمبر، لكي يكون 27 من الشهر ذاته.
جدول صرف مرتبات سبتمبر 2023
وتستمر عملية صرف المرتبات في شهر سبتمبر 2023 خلال 5 أيام، وستبدأ يوم 21 سبتمبر وستنتهي يوم 27 سبتمبر 2023، وذلك يكون لمختلف الهيئات والقطاعات في الدولة.
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الحد الأدنى لأجور الموظفين شهر سبتمبر 2023
- مرتبات شهر سبتمبر الدرجة العالية أو ما يعادلها ستتقاضى مبلغ 8500 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر للمدير العام أو ما يعادلها ستتقاضى حوالي 7000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها ستتقاضى حوالي 6500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثانية أو ما يعادلها ستتقاضى مبلغ 5500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة أو ما يعادلها ستتقاضى حوالي 5000 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر.. الدرجة الرابعة أو ما يعادلها سوف تتقاضى حوالي 4500 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر.. الدرجة الخامسة أو ما يعادلها ستتقاضى مبلغ 4000 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر.. الدرجة السادسة أو ما يعادلها ستتقاضى مبلغ 3500 جنيه.