موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وجدول شرائح أصحاب المعاشات

انشغل كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات مع مع نهاية شهر أغسطس وبداية سبتمبر بالبحث عبر الانترنت عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 .

موعد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

و زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023.

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.

قررت الهيئة بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 اعتبار من يوم السبت ٢ سبتمبر من خلال مكاتب البريد.

كما اتاحت الهيئة عمليات الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية وعبر المحافظ الإلكترونية بداية من يوم الجمعة ١ سبتمبر.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي السبت والأحد ٢ و ٣ سبتمبر في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء ٤ و ٥ سبتمبر ، تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الأربعاء والخميس ٦ و ٧ سبتمبر والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي السبت والأحد ٩ و ١٠ على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الاثنين والثلاثاء ١١ و ١٢ سبتمبر.

ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بشكل دوري، مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد عن معرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 والحصول على الخدمات البريدية والمالية والتي تتخطى 170 خدمة حاليا تقدمها هيئة البريد المصري لعدد 25 مليون عميل.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى الرابعة مساء في بعض المكاتب تمتد الي السادسة مساء.

وتسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

اتخذت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها وتبدأ صرف معاشات سبتمبر 2023 اعتبارا من السبت المقبل بجميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات علي شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو 11 مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن 155 مليار جنيه شهريا .

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية و الحوالات والرسائل الفورية و الطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

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