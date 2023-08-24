الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

صرف معاشات
صرف معاشات

تستمر عمليات البحث من قبل أصحاب المعاشات وذويهم عن موعد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، بالتزامن مع استعدادات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لعملية صرف مستحقات حوالي 11 مليون مواطن بنحو 29 مليار جنيه.

ومع مطلع كل شهر جديد، تصرف هيئة التأمينات، المعاشات لأصحابها ومستحقيها، حيث أنه من المقرر طرح معاشات شهر سبتمبر للمستفيدين يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر ٢٠٢٣، على أن يقوم المستفيد بالصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ الشريحة الأولى يومَي 3 و4 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش أقل من 1495 جنيهًا.

- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ الشريحة الثانية يومَي 5 و6 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش بدءًا من 1495 جنيهًا وأقل من 2645 جنيهًا.

- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 لـ الشريحة الثالثة يومي 7 و10 سبتمبر 2023.. الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2645 جنيهًا.

تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. تفاصيل

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023:

  • البريد المصري.
  • منافذ شركة فورى.
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  • بنوك القرى.
  • ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.
  • البنوك التجارية.
  • المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

قيمة معاشات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة الأخيرة:

الفئة الأولى لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 1300 جنيهًا إلى 1495 جنيهًا.

الفئة الثانية لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 2300 جنيهًا إلى 2645 جنيهًا.

الفئة الثالثة لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 3500 جنيهًا إلى 4025 جنيهًا.

الفئة الرابعة لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 4300 جنيهًا إلى 4945 جنيهًا.

الفئة الخامسة لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 5300 جنيهًا إلى 6095 جنيهًا.

الفئة السادسة لمعاشات شهر سبتمبر 2023 من 6500 جنيهًا إلى 7475 جنيهًا.

سبتمبر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر البريد المصري معاشات شهر سبتمبر

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