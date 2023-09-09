السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد قبض مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول الصرف

مرتبات
مرتبات

موعد قبض مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول الصرف، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة  الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

موعد قبض مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول الصرف

بداية من الخميس 21 سبتمبر 2023
 

أعلنت وزارة المالية المصرية من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني، أنه سوف  يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 اعتباراً من يوم الخميس 21 من شهر سبتمبر الجاري ويستمر لمدة 5 أيام، ويتم الصرف كالتالى:

- الخميس 21 سبتمبر 2023:
أولى أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

- الأحد 24 سبتمبر 2023:
ثاني أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

- الإثنين 25 سبتمبر 2023:
ثالث أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

- الثلاثاء 26 سبتمبر 2023:
رابع أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

- الأربعاء 27 سبتمبر 2023:
خامس أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

موعد صرف متأخرات العاملين عن شهر أغسطس 2023 :
ومع صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي لمدة 3 أيام وذلك خلال أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وأتاحت وزارة المالية عدة منافذ لصرف  مرتبات شهر سبتمبر 2023 من خلال جميع المنافذ المؤهلة للصرف ومنها:
-فروع البريد أو فروع البنوك.
- ماكينات الصرف الآلي «ATM» في المواعيد المقررة.

يبدأ من يوم الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
 

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وفقًا للحد الأدنى الآتي:

تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة: 10500 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية العالية: 8500 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام: 7000 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الأولى: 6500 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الثانية: 5500 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة: 5000 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة: 4500 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة: 4000 جنيه.

تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية السادسة: 3500 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للموظف – العاملين من حاملي درجة الماجستير: 6000 جنيه.

- تبلغ مرتبات شهر سبتمبر 2023 للموظف – العاملين من حاملي درجة الدكتوراه: 7000 جنيه.

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