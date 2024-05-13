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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

14 يوليو.. استكمال محاكمة 5 ديلرات مخدر الكريستال في مركز كرداسة

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، مساء اليوم قرارا يقضي بتأجيل محاكمة 5 متهمين بالاتجار فى المخدرات بمركز كرداسة إلى جلسة 14 يوليو المقبل.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.

كانت قد تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كرداسة بقطاع أمن الجيزة من من ضبط المتهم الاول ممسكا سلاح ابيض "سكين وبتفتيشه عثر بحوزته على 68 كيسا من مخدر الكريستال ماس وعثر مع المتهم الثانى على 50 كيسا لذات الجوهر، وعثر على 22 كيسا لذات المخدر بحوزة المتهمة الثالثة، وبتفتيش الرابع عثر بحوزته على 13 كيسا لذات المخدر، و12 كيسا بحوزة المتهم الخامس، وبمواجهتهم قرروا باحرازهم المضبوطات بقصد الاتجار.

  الثالثة، وبتفتيش الرابع عثر بحوزته على 13 كيسا لذات المخدر، و12 كيسا بحوزة المتهم الخامس، وبمواجهتهم قرروا باحرازهم المضبوطات بقصد الاتجار.

 

جنايات الجيزة مركز كرداسة الاتجار في المخدرات المستشار أحمد عبد العزي مباحث مركز شرطة كرداسة أمن الجيزة مخدر الكريستال ماس

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