الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين .. والجدول المعتمد

مرتبات
مرتبات

ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين محور اهتمام الكثير من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإدارتها التعليمية في محافظات الجمهورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات الدراسة وسداد المصروفات المدرسية للطلاب في جميع المراحل التعليمية.

ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين


يقدم موقع الدستور الإلكتروني للقراء ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين وفقا للكتاب الدوري الذي يعتمده الدكتور محمد معيط وزير المالية لتنظيم موعد صرف رواتب موظفي الدولة وعدم التكدس على ماكينات الصرف الآلي للبنوك خلال الفترة المخصصة للصرف في كافة محافظات الجمهورية.

يبدأ موظفو الهيئات والشركات المصرية والوزرات صرف رواتبهم عن شهر سبتمبر 2023 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 فيما يصرف موظفو وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم والإدارات التعلمية يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

موعد قبض مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول الصرف

يبدأ من يوم الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

جدول صرف رواتب موظفي الدولة سبتمبر 2023
 

وأكد الكتاب الدوري الخاص بتحديد مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة أن جدول الصرف جاء كما يلي:-

تم تخصص يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 لصرف رواتب موظفي وزارة (الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، …).

تم تخصص يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 لصرف رواتب موظفي وزارة ( التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوي العاملة، الأوقاف، الطيران، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول والطاقة المتجددة، الصحة والإسكان، قطاع الأعمال العام، …).

 

قبل المولد النبوي| موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023 لموظفي الحكومة

موعد قبض مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول الصرف

تم تخصيص يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 لصرف رواتب موظفي هيئات (الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام).

وتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 26 - 27 سبتمبر لصرف مرتبات الموظفين المختلفين عن الصرف في مواعيدها أو الموظفين العاملين في خلاف تلك المصالح الحكومية والوزارات.

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