الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تحصيل المصروفات المدرسية من أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأت المدارس الحكومية الرسمية، في تحصيل المصروفات المدرسية، من أولياء أمور الطلاب، بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع مديري المدارس، بإعلان قائمة المصروفات المدرسية في مكان بارز بفناء المدرسة، أمام أولياء الأمور.

وأكدت الوزارة، على مديري المدارس، بمطالبة أولياء الأمور المعافيين من المصروفات، بتقديم الأوراق اللازمة الدالة على ذلك.

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قيمة المصروفات المدرسية

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، جاءت قيمة المصروفات المدرسية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة، ٣١٢.٦٠ جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية، و ٢١٢.٦٠ جنيهًا للحلقة الإعدادية، و ٥٢٧.٦٠ جنيهًا للصف الأول الثانوي العام، و٥١٢.٦٠ جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام، و٢٢٧.٦٠ جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات،  و٢١٢.٦٠ جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات

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الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية

وحددت الوزارة، الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية، وهي، أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير، و أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، الطلاب يتامى الأب، الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة، وأبناء مصابي الثورة، و طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

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