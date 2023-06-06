الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة زيادة المصروفات المدرسية ببعض المدارس الخاصة والدولية.. "تعليم البرلمان" توضح

المصروفات المدرسية
المصروفات المدرسية

قال حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه إلى الآن لم تتلق لجنة التعليم، أي شكاوى من المواطنين حول زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية، كما لم يتم تقديم شكاوى لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن تحديد المصروفات لا يتم من المدرسة نفسها، ولكنها تقدم موازنتها ووزارة المالية توافق أو ترفض الزيادة السنوية وفقًا للموازنة.

متى يتقدم ولي الأمر بشكوى

وأكد أنه على ولي الأمر، أن يتقدم بشكوى للوزارة أو الإدارة التعليمية أو لجنة التعليم بالبرلمان، إذا لم تعلن المدرسة على المصروفات بشكل واضح في المدرسة، أو إذا طالبت بمصروفات أعلى من التي أعلنت عنها.

وأوضح أنه إذا زادت المدارس الدولية قيمة المصاريف عن 7% سيتم عمل لجنة اختصاص مالي وإداري وتقوم بالتحقيق مع المدرسة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المدارس الخاصة تحصل على أقل من 7% بسبب أن السوق تعتمد على العرض والطلب.

التعليم بمجلس النواب المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة الدولية وزارة التربية والتعليم شكاوى وزارة المالية

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