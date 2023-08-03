الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعفاء 60 ألف طالب من ذوى الهمم وأبناء الشهداء من المصروفات المدرسية بأسوان

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم، عبدالكريم لطفي، اليوم، بإعفاء الطلاب غير القادرين وذوي الهمم وأبناء الشهداء من المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، مؤكدًا إتاحة المجال أمامهم للالتحاق بالمدارس المناسبة لأعمارهم طبقًا لرغباتهم الشخصية، على أن يتم إعفاؤهم من المصروفات كاملًا، وذلك بمختلف المراحل التعليمية.

كما وجَّه محافظ أسوان بتوفير نخبة من المعلمين الأكفَّاء بمختلف المواد الدراسية كمجموعات تقوية بدور الرعاية طوال العام الدراسي، مع الاستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة التكنولوجية، مشيدًا بالتكاتف المجتمعي وجهود المشاركة الجادة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية. 

يأتي ذلك تأكيدًا لجهود الدولة في توفير أوجه الرعاية والتكافل الاجتماعي للطلاب والطالبات المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية للأيتام. 

وأكد المحافظ أن التلاحم والتكافل الإنساني يظهر في أبهى صوره لمساندة أبناء الأسر الأولى بالرعاية؛ لاستكمال تعليمهم دون أي أعباء مالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحمَّل برنامجا "تكافل وكرامة"، التابعان لوزارة التضامن الاجتماعي، المصروفات المدرسية لـ49 ألفًا و226 طالبًا وطالبة من غير القادرين، علاوة على إعفاء الطلاب والطالبات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء، بإجمالي 921 طالبًا وطالبة، فضلًا عن 10 آلاف و17 طالبًا وطالبة من الأيتام. 

أسوان الأعباء المعيشية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المصروفات المدرسية المراحل التعليمية برنامج تكافل وكرامة دور الرعاية الإجتماعية ذوي الهمم

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