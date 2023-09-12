جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين في الدولة

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. ينتظر موظفو الدولة والعاملون في الجهات الحكومية صرف رواتب شهر سبتمبر 2023، حيث سيتم البدء في صرفها في نهاية الشهر الحالي.

وينشر “الدستور” للمواطنين في التقرير التالي جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023:

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لـ الموظفين في القطاع الخاص والحكومي اعتباراً من يوم 23 سبتمبر 2023، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المقبل.

- يوم 23 سبتمبر 2023، وهو أول أيام الصرف لـ العاملين في الوزارات التالية: «الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».

- للموظفين يوم 23 سبتمبر 2023 في الوزارات والهيئات الآتية: «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي».

- يوم 24 أغسطس 2023 لـ الهيئات الحكومية المستقلة التالية: «الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

-صرف مرتبات الموظفين المتخلفين عن المواعيد المحددة، في الأيام الآتية من يوم الأحد 25 سبتمبر 2023 حتى 27 سبتمبر 2023.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

ستتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وفقًا للحد الأدنى المحدد لكل درجة وظيفية، وهي كالتالي:

- درجة الوظيفية الممتازة: 10500 جنيه.

- درجة الوظيفية العالية: 8500 جنيه.

- درجة الوظيفية مدير عام: 7000 جنيه.

- درجة الوظيفية الأولى: 6500 جنيه.

- درجة الوظيفية الثانية: 5500 جنيه.

- درجة الوظيفية الثالثة: 5000 جنيه.

- درجة الوظيفية الرابعة: 4500 جنيه.

- درجة الوظيفية الخامسة: 4000 جنيه.

- درجة الوظيفية السادسة: 3500 جنيه.

- الموظفين والعاملين من حاملي درجة الماجستير: 6000 جنيه.

- الموظفين والعاملين من حاملي درجة الدكتوراه: 7000 جنيه.