أحمد موسى عن مرتبات الصحفيين: "أقل الأجور الموجودة بالدولة"

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحد الأدنى للأجور في 2011 كان 112 جنيهًا وارتفع إلى 400 جنيه، وكانت هناك مطالبات بزيادة الأجور إلى 700 جنيه.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن في 2013 وصل الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه، قبل أن يصل إلى 1200 جنيه في يناير 2014.

وتابع أنه في عام 2019 رفع الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وفي 2021 وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 وفي 2022 ارتفع إلى 2700 ثم ارتفع إلى 3500 جنيه قبل أن يصل اليوم إلى 4000 جنيه، مؤكدًا أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي يستفيد منها ملايين المصريين وبينهم الزملاء الصحفيون.

بعض الصحفيين يعيشون على بدل التكنولوجيا

وأشار إلى أن هناك زملاء صحفيين يعيشون على بدل التكنولوجيا فقط ولا يملكون مصدر دخل غيره وهو رقم بسيط، وكانت زيادته مرتبطة بانتخابات النقابة، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتمام الرئيس بالصحفيين، مشيرًا إلى أن "مرتبات الصحفيين من أقل الأجور الموجودة في الدولة وما بياخدوش فلوس".