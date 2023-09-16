السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى عن مرتبات الصحفيين: "أقل الأجور الموجودة بالدولة"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحد الأدنى للأجور في 2011 كان 112 جنيهًا وارتفع إلى 400 جنيه، وكانت هناك مطالبات بزيادة الأجور إلى 700 جنيه.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن في 2013 وصل الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه، قبل أن يصل إلى 1200 جنيه في يناير 2014. 

وتابع أنه في عام 2019 رفع الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وفي 2021 وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 وفي 2022 ارتفع إلى 2700 ثم ارتفع إلى 3500 جنيه قبل أن يصل اليوم إلى 4000 جنيه، مؤكدًا أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي يستفيد منها ملايين المصريين وبينهم الزملاء الصحفيون. 

بعض الصحفيين يعيشون على بدل التكنولوجيا 

وأشار إلى أن هناك زملاء صحفيين يعيشون على بدل التكنولوجيا فقط ولا يملكون مصدر دخل غيره وهو رقم بسيط، وكانت زيادته مرتبطة بانتخابات النقابة، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتمام الرئيس بالصحفيين، مشيرًا إلى أن "مرتبات الصحفيين من أقل الأجور الموجودة في الدولة وما بياخدوش فلوس".

الصحفيين أقل الأجور مابياخدوش فلوس أحمد موسى لحد الأدنى للأجور بدل التكنولوجيا الرئيس السيسي

مواد متعلقة

الباز: قرارات الرئيس السيسى هدفها تخفيف الأزمة الاقتصادية حتى تنتهى

عماد الدين حسين مشيدًا بقرارات الرئيس: جماهيرية وتصب فى صالح المواطن

أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى تؤكد أننا بخير وهى رسالة شكر للمصريين

نقيب الصحفيين: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بقضية البدل

أحمد موسى: الدولة المصرية خصصت غرف عمليات لتقديم الدعم لأبنائنا فى ليبيا

نقيب الصحفيين يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين

بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى