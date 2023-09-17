آخر أخبار زيادة المرتبات والمعاشات وموعد تطبيق الزيادة

ترتفع معدلات البحث عن اخر اخبار زيادة المرتبات والمعاشات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، خلال لقاء عقده مع أهالي بني سويف.

آخر أخبار زيادة المرتبات والمعاشات

في هذا التقرير نعرض اخر اخبار زيادة المرتبات والمعاشات التي يبحث عنها المستفيدين والموعد المتوقع لتطبيق الزيادة.

جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادي، وزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

موعد صرف زيادة المنحة الاستثنائية للمعاشات

من المتوقع أن يتم صرف زيادة المنحة الاستثنائية 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بداية من معاش أكتوبر 2023.

ويكون صرف مرتبات أكتوبر 2023 من يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 للفئة الأولى وكذلك يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023.

ويتم صرف معاشات أكتوبر للفئة الثانية بالزيادة الجديدة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه يومي 3 و 4 سبتمبر 2023.

يكون صرف معاشات أكتوبر 2023 للفئة الثالثة بالزيادة الجديدة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه يومي 5 و 6 سبتمبر 2023.

صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة

وفق تصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يتم صرف زيادة المرتبات بداية من مرتبات أكتوبر القادم، وكذلك يكون صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أصبحت 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية و الممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

تصبح مرتبات الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلا من 3500 بعد قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى لها.