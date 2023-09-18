الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة (تفاصيل جديدة)

يدخل الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة حيز التطبيق اعتبارًا من مرتبات شهر أكتوبر 2023، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد إقراره حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم أكثر من 20 مليون مواطن من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي الدعم من الفئات الأقل دخلًا بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليار جنيه.

الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة

وحددت وزارة المالية عدة ضوابط يتحدد على أساسها قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة، على ألا تقل عن 500 جنيه لكل درجة وظيفية من الهرم الوظيفي بداية من الدرجة السادسة ووصولًا للدرجة العليا والممتازة على قمة الهرم الوظيفى، يضاف إليها 300 زيادة فى قيمة علاوة غلاء المعيشة على خلفية قرار مضاعفة قيمتها من 300 جنيه لـ600 جنيه.



جدول الأجور الجديد بعد الزيادة

ومن المتوقع أن تتصاعد قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة لتصبح 4000 جنيه للدرجة السادسة، ثم 4500 جنيه للدرجة الخامسة، و5000 جنيه للدرجة الرابعة، و5500 للدرجة الثالثة، و6000 جنيه للدرجة الثانية و7000 جنيه للدرجة الأولى، و7500 جنيه لدرجة مدير عام و 9000 جنيه للدرجة العليا و 11000 جنيه للدرجة الممتازة.



الزيادة السابقة في الأجور

وتعد تلك الزيادة فى قيمة الحد الأدنى للأجور هى الثانية خلال عام 2023، حيث تم إقرار الزيادة الأولى فى شهر أبريل الماضى، التى تغير على إثرها جدول الأجور أنذاك من 3000 جنيه لـ 3500 جنيه للدرجة السادسة، و4000 جنيه للدرجة الخامسة، 4500 جنيه للدرجة الرابعة، و5000 جنيه للدرجة الثالثة، و5500 جنيه للدرجة الثانية، و6500 جنيه للدرجة الأولى، و7000 جنيه لدرجة مدير عام، و8500 جنيه للدرجة العليا، و10500 جنيه للدرجة الممتازة.



قرارات زيادة الأجور الأخيرة

وقبل أيام أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الإجراءات الداعمة للموظفين، من بينها زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل بما لا يقل عن 500 جنيه لكل درجة وظيفية، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه لـ600 جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاعين العام والخاص.