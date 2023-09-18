عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية، بدء صرف زيادة الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، على أن يزاد الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3500 جنيه لـ 4000 جنيه، على ألا تقل قيمة الزيادة لكل الدرجات الوظيفية الأعلى عن 500 جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة علاوة الغلاء من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ليصبح بذلك الحد الأدنى للزيادة فى المجمل لكل موظف ما لا يقل عن 800 جنيه.



وبحسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص.

موعد تطبيق زيادة الأجور

وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو 60 مليار جنيه، منها 32 مليار جنيه لتمويل المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون حالة معاش من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، و16.4 مليار جنيه لتمويل زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة المقرر صرفها لـ 4 مليون موظف من 300 جنيه لـ 600 جنيه، و4.5 مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، و4.5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لـ 5 ملايين أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.

جدول أجور العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

وفي هذا الصدد، ننشر جدول مرتبات العاملين بالدولة المزمع تطبيقه اعتبارًا من مرتبات أكتوبر 2023.

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 7000 جنيه بدلًا من 6500 جنيه.

درجة مدير عام 7500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.

الدرجة العليا 9000 جنيه بدلًا من 8500 جنيه.

الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه بدلًا 10500 جنيه.