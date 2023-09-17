7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

تتصدر زيادة الأجور والمعاشات محركات البحث منذ إعلان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس السبت، والتى تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي.

زيادة الأجور بنسبة 233%

ويوضح إنفوجراف لـ"الدستور"، أن الزيادة الأخيرة تعد السادسة منذ عام 2019، حيث تتابعت قيمة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه خلال الفترة بين عامي 2019 و2023 بنسبة زيادة قدرها 233%، بهدف تخفيف أعباء الضغوط التضخمية عن المواطن.

الحد الأدنى للزيادة المقررة

بموجب قرارات زيادة الأجور سيكون الحد الأدنى للزيادة المقررة لكل موظف 800 جنيه للمعينين في أدنى الدرجات الوظيفية والتي تصل في درجات عليا إلى أكثر من 2000 جنيه، حيث تتدرج الزيادة تبعًا لتدرج الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة حتي الدرجة العليا والممتازة ودرجة مدير عام.

جدول الأجور وموعد صرف المرتبات

من المقرر الإعلان عن الزيادة فى الحد الأدنى لكل مستوى وظيفي بشكل مفصل من قبل وزارة المالية خلال ساعات، وإخطار إدارات الحسابات بكافة الجهات الحكومية بموعد التطبيق المرجح أن يكون مع مرتبات شهر أكتوبر المقبل.

يستفيد من قرارات زيادة الأجور أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه في السابق، وتحريك قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 3500 جنيه لـ4000 جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.