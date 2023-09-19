مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للتربية والتعليم وقيمتها بعد الزيادة

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر والتي يتم صرفها بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية الأسبوع الجاري برفع الحد الادنى للأجور للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للتربيه والتعليم.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للتربية والتعليم

وفقًا لجدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 الصادر عن وزارة المالية، ستبدأ وزارة التربية والتعليم صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين فيها اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2023، وذلك بجميع المحافظات المختلفة، حيث يبدأ صرف المرتبات يوم الأربعاء 21 سبتمبر مبكرًا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ويمكن للعاملين في وزارة التربية والتعليم صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو من خلال فروع البنوك التي يتعاملون معها.

ويشار إلى أن وزارة المالية قد أعلنت عن تخصيص مبلغ 362 مليار جنيه لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر 2023.

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قيمة مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة

رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتبات الموظفين بنحو 500 جنيه ، وتبلغ قيمة مرتبات الموظفين بعد الزياده 2023 ما يلي:

الدرجة الأولى: 7000 جنيه بدلاً من 6500 جنيه.

الدرجة الثانية: 6000 جنيه بدلاً من 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 5000 جنيه بدلاً من 4500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 4500 جنيه بدلاً من 4000 جنيه.

وتشمل هذه الزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الجديدة التي تبلغ قيمتها 600 جنيه، والتي تصرف لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

ويشار إلى أن هذه الزيادة هي الثالثة التي يتم إقرارها للموظفين خلال عام 2023، حيث سبق أن تم زيادة مرتباتهم في شهر يوليو بنسبة 7%، ثم تم زيادة علاوة غلاء المعيشة في شهر أغسطس بنسبة 30%.