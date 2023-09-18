زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

تتصدر زيادة المعاشات أكتوبر 2023 محركات البحث على “جوجل” منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية على رأسها زيادة الأجور لموظفي الدولة والمعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن من مختلف محافظات الجمهورية ومعاشات تكافل وكرامة.

زيادة المعاشات أكتوبر 2023

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إقرار استحقاق زيادة المعاشات أكتوبر 2023 التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إقرار مجلس النواب لها والمقدرة قيمتها بـ 300 جنيه شهريا والتي يستفيد منها نحو 11 مليون مواطن سواء من أصحاب المعاشات أو المستفيدين منها زيادة معاش برنامج تكافل وكرامة بقيمة 15% والتي يستفيد منها نحو 5 ملايين أسرة.

وتقرر رفع الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بقيمة 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي على إجمالي الدخل بقيمة 25% إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.

جدول صرف معاشات أكتوبر 2023

تقسم عملية صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية إلى شرائح يمكن صرفها وفقا للجدول التالي:-

يوما 1 و 2 أكتوبر صرف أصحاب المعاشات الأقل من 1500 جنيه.

يوما 3 و 4 أكتوبر صرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1500 والأقل من 2500 جنيه.

يوما 5 و 6 أكتوبر صرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2500 جنيه.

تتم عملية الصرف بالزيادة المقررة عقب اعتماد مجلس النواب للقرار الذي أعلنه الرئيس السيسي خلال زيارته إلى بني سويف لافتتاح مشاريع تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين معيشة المواطنين في مختلف نواحي الحياة.

منافذ صرف المعاشات 2023

من جانبها، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات شهر أكتوبر المقبل 2023 للملايين من المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية من الذين تجاوزا سن التقاعد القانوني 60 سنة والتي جاءت كما يلي:-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

منافذ خدمة فوري.

مكاتب البريد المصري.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

فودافون كاش.