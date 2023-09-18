الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة وقيمتها بعد الزيادة

المرتبات
المرتبات

أعلنت وزارة المالية عن موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صدر أول أمس السبت بتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لمساندة المواطنين في ظل الزيادة المستمر في أسعار السلع الغذائية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة والمعاشات. 

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 

تم الإعلان عن موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من مرتب شهر أكتوبر 2023، لتكون زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة الفئات المالية المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بإجمالى 5 ملايين أسرة.

مع رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، مع إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وتبلغ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه . 

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

قرار الحد الأدنى للأجور 2023.. احسب مرتبك كام بعد الزيادة

قيمة مرتبات الموظفين بعد الزياده 

تم رفع الحد الأدني للأجور للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون 4000 جنيه بدلًا من 3500 ،  للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، ليصبح 5000 جنيه بدلا من 4500 جنيه، و للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، لتصبح 5500 جنيه بدلا من 5000 جنيه، والدرجة الثانية أو ما يعادله، ليصبح 6000 جنيه بدلا من 5500 جنيه، وللدرجة الأولي أو ما يعادلها، ليصبح 7000 جنيه بدلا من 6500 جنيه.

ولدرجة المدير العام أو ما يعادلها، ليصبح 7500 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وللدرجة العالية أو ما يعادلها لتصبح 9000 جنيه بدلا من 8500 جنيه.

وللدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصبح 11 ألف جنيه بدلا من 10500 جنيه.

اقرأ أيضاً

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ وجدول المرتبات بعد الزيادة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. وجدول مرتبات موظفي الدولة عقب الزيادة

زيادة المرتبات تطبيق زيادة المرتبات الجديدة وزارة المالية عبد الفتاح السيسي مرتبات الموظفين بعد الزيادة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

كابوس جديد يهدد ليبيا.. هل تتكرر مأساة درنة فى العاصمة طرابلس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى