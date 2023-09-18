موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة وقيمتها بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صدر أول أمس السبت بتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لمساندة المواطنين في ظل الزيادة المستمر في أسعار السلع الغذائية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة والمعاشات.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة

تم الإعلان عن موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من مرتب شهر أكتوبر 2023، لتكون زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة الفئات المالية المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بإجمالى 5 ملايين أسرة.

مع رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، مع إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وتبلغ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه .

قيمة مرتبات الموظفين بعد الزياده

تم رفع الحد الأدني للأجور للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون 4000 جنيه بدلًا من 3500 ، للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، ليصبح 5000 جنيه بدلا من 4500 جنيه، و للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، لتصبح 5500 جنيه بدلا من 5000 جنيه، والدرجة الثانية أو ما يعادله، ليصبح 6000 جنيه بدلا من 5500 جنيه، وللدرجة الأولي أو ما يعادلها، ليصبح 7000 جنيه بدلا من 6500 جنيه.

ولدرجة المدير العام أو ما يعادلها، ليصبح 7500 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وللدرجة العالية أو ما يعادلها لتصبح 9000 جنيه بدلا من 8500 جنيه.

وللدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصبح 11 ألف جنيه بدلا من 10500 جنيه.