الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 محور اهتمام أكثر 6 ملايين موظف من العاملين في الهيكل الإداري للدولة، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 ورغبة الملايين في شراء مستلزمات الدراسة لأبنائهم في مختلف المراحل التعليمية بجميع المحافظات.

ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

حددت وزارة المالية ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لكافة موظفي الدولة وذلك وفقا للكتاب الدوري الذي تم إعداده لتنظيم عملية صرف مرتبات الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة حيث تتم عملية الصرف على مدار 5 أيام من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 ويتم وقف عملية الصرف خلال العملة الأسبوعية للبنوك يومي (الجمعة والسبت) ثم استئناف الصرف يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر حتى يوم الأربعاء الموافق الموافق 27 سبتمبر الجاري.

يشمل الكتاب الدوري جدول زمني متكامل لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية يراعي عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm ومنع الزحام على فروع البنوك ومقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.

بعد القرارات الاستثائية بزيادة المرتبات والمعاشات.. "المالية" تكشف موعد صرفها

3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور

موعد صرف زيادة مرتبات الموظفين الجديدة 2023

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات تهدف إلى الحماية الاجتماعية للمواطنين أبرزها رفع الحد الأدني للأجور إلى 4000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة و زيادة مرتبات موظفي الدولة بقيمة 300 جنيه بتكلفة سنوية تقدر بنحو 60 مليار جنيه وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على التخفيف عن عاتق المواطنين في ظل الركود الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط عرض كافة قرارات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجلس النواب لإقرارها على أن يكون الاستحقاق من أول شهر أكتوبر المقبل.

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3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور

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آخر أخبار زيادة المرتبات والمعاشات وموعد تطبيق الزيادة

قيمة زيادة مرتبات موظفي الدولة 2023

عقب الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن للموظفين حساب قيمة مرتباتهم وهي كما يلي:-

  • مرتبات موظفي الدرجة الممتازة بعد الزيادة تصل إلى 11 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة تصل إلى 9 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة تصل إلى 7500 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة تصل إلى 7 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة تصل إلى 6 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة تصل إلى 550 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة تصل إلى 5 ألف جنيه.

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ميعاد صرف مرتبات شهر سبتمبر صرف مرتبات شهر سبتمبر مرتبات شهر سبتمبر شهر سبتمبر شهر سبتمبر 2023 مرتبات الموظفين

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