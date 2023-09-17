بعد القرارات الاستثائية بزيادة المرتبات والمعاشات.. "المالية" تكشف موعد صرفها

كشف محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، سبب إحالة الزيادات الاستثنائية، إلى مجلس النواب لإقرارها من مجلس النواب، وليس من المالية بشكل مباشر، مؤكدًا أن تلك القرارات لابد أن يصدر بها قانون أو تشريع قبل تنفيذها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن رفع الحد الضريبي لا يتم إلا من خلال قانون، وذلك سيكون في الأسبوع الأول من أكتوبر في أولى جلسات البرلمان.

5 مليون موظف مستفيد من قرارات الرئيس السيسي

وأضاف: "هذه المزايا جميعها مستحقة من أول شهر أكتوبر المقبل، حتى وإن صدر القانون متأخرا، من قبل مجلس النواب".

وتابع: "60 مليار جنيه هي قيمة حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يقرب من 5 مليون موظف مستفيد من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية".