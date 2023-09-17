عماد الدين حسين: حديث الرئيس السيسي عن بدل التدريب "تقدير كبير للصحفيين "

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وثمن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس السيسي لأنه تخفف من آثار الأزمة الاقتصادية في مصر والتي يملس الجميع تداعياتها.

وأضاف أن هذه القرارات خففت جزء من النقاط الجوهرية للأزمة الاقتصادية، لأنها تستهدف الفئات الأدنى في الموظفين، والتي ستنعكس بالتبعية علي كل الفئات الأعلي.

وأشار إلى أن حديث رئيس الدولة عن زيادة بدل الصحفيين تطور مهم، لأن عدد الصحفيين 10 ألاف شخص، وهم من الفئات ذات الدخل المنخفض، موضحاً أن حديث الرئيس عن بدل الصحفيين يخرجه من دائرة المنافسة الانتخابية والذي يزيد في كل انتخابات، مؤكداً أن ذلك من الرئيس السيسي للصحفيين والشباب الصغير، متابعاً: "لأول مرة رئيس دولة يتكلم عن بدل التدريب للصحفيين تقدير كبير من سيادة الرئيس السيسي".

وأكد أن المواطن معذور في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ولن يجدي الشرح له، بل المطلوب التخفيف من هذه الآثار.