خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى تخفف الأعباء عن المواطنين

علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وثمن خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.

وأضاف أن المواطنين كانوا في الأوقات السابقة يحلمون بأن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى ألف جنيه فقط، ولكن مع بداية الإصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس السيسي، بدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع حتى وصل إلى 4 آلاف جنيه.

وأوضح أن الرئيس دائمًا ما يشعر بالمواطن، ويعلم ما تحملوه من معاناة كبيرة، مؤكدًا أن الدولة تحاول أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين بالرغم من كم الأزمات العالمية سواء التضخم أو الصراعات الجيوسياسية وغيرها.