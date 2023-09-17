الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى جاءت فى توقيت مثالى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وثمن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مثالي.

وأضاف أن هذه القرارات النوعية جاءت في توقيت مناسب جدًا لأنها تتناغم في الفئات المستهدفة وتسلط الضوء أيضًا وتلمس الجانب الإيجابي أيضًاً في مستويات دخول الأفراد، فضلًا عن أنها تعطي نوعًا من التحفيز الكبير جدًا لبعض القطاعات المستهدفة وأهمها المزارعون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن توقيت هذه القرارات مناسب نظرًا لم يمر به العالم الآن من أزمات وحالة من التضخم العالمية والتي تثور في كل دول العالم وارتفاع التكلفة ومدخلات الإنتاج.

السيسي اكسترا نيوز حمد الكيلاني الخبير الاقتصادي

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