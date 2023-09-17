"التحالف الوطنى": توجيهات من الرئيس السيسى بدعم المواطن فى الأزمة الاقتصادية

علق ياسر عبدالعليم عضو التحالف الوطني، على قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وثمن خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على توجيهات الرئيس السيسي بدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن قوافل ستر وعافية تجوب كل المحافظات والمراكز، موضحًا أن هناك خطة شاملة تشمل كل المحافظات، وأن الهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا تماشيًا مع جهود التحالف الوطني في سبيل الحماية الاجتماعية التي يتم وضعها لتقديم الدعم للأسر.

وأشار إلى أن هذه القوافل تشمل كل الخدمات، من ضمنها المواد الغذائية والوحدات الصحية المتنقلة والكساء والملابس لدخول المدارس، فقامت العديد من المؤسسات بتوزيع الشنط المدرسية والملابس الدراسية.