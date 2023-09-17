الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التحالف الوطنى": نثمن قرارات الرئيس السيسى.. ونعمل مع المؤسسات كنسيج واحد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق محسن برهام عضو التحالف الوطني الأهلي التنموي عن مؤسسة أبوالعنين، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وثمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظراً لما يعانيه المواطن المصري نتيجة للأزمة الاقتصادية.

وأضاف محسن برهام عضو التحالف الوطني الأهلي التنموي عن مؤسسة أبوالعنين، أن كل المؤسسات تعمل كنسيج واحد لإفادة كل الأسر والقطاعات الأولي بالرعاية، موضحاً أن كل المواطنين سعداء بقرارت الرئيس السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي ورفع المرتبات، مشيراً إلى أن هذه القرارات خطوة جيدة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

التحالف الوطني اكسترا نيوز محسن برهام بني سويف السيسي

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