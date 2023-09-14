الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ازرع".. التحالف الوطنى يكمل مجهودات الدولة فى دعم وتطوير الزراعة

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

استعرض معرض فيديو جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وكشف الفيديو أنه في ظل جهود التحالف الوطني في دعم صغار المزارعين، تستمر سلسلة الندوات التوعوية التي تقدمها الهيئة القبطية الانجيلية ضمن مبادرة "ازرع" التي يتم تقديمها في 15 محافظة في قرية شريف باشا التابعة لبني سويف.

وعقدت الهيئة ندوة توعوية لصغار المزارعين، وقدمت من خلالها نصائح وإرشادات؛ لمواجهة تحديات المناخ خاصة مع قرب فصل الشتاء والتي تستهدف أكثر من 70 ألف مزارع في بني سويف.

وتعتبر ندوات الزراعة التوعوية التي يتم تقديمها من أهم خطوات الدولة المصرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة، حتي يكون التكامل والتعاون من التحالف الوطني لمجهودات الدولة.

من جانبه، قال د.سامي رمسيس، استشاري مبادرة ازرع بالتحالف الوطني، إن هذه ندوة توعوية عن محصول القمح وأهميته وطرق زراعته للوصول لأقصي انتاجيه وأهمية دور الدعم الفني المقدم لصغار المزارعين.

وأوضح أحد المستفيدين من مبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية: "الندوة فادتنا في مواعيد الزارعة، وأهم النصائح، لكي نحصل علي أعلي إنتاج وكيفية تهيئة الأرض، وتنظيم الري".

التحالف الوطني صغار المزارعين ازرع

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