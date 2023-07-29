نهي طلعت تبرز جهود التحالف الوطني لدعم المرأة المعيلة

كشفت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن جهود التحالف الوطني لدعم المرأة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن التحالف يدعم المرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهناك دعم كبير من التحالف لتلك المشروعات خلال الفترة الماضية، وخاصة الحالات غير القادرة على العمل.

وأضافت أن التحالف بالإضافة إلي الدعم المادي يقوم بدعم لثقل مهارات الفئات المقبلة علي مشروعات يتم دعمها، فضلاً عن رفع قدرات هؤلاء السيدات من أول برامج محو الأمية وصولاً دعمهم في الحرف اليدوية والمهن.

وأشارت إلى أن التحالف يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً بوجه عام مع تسيط وتكثيف العمل مع المرأة المعيلة، ودعمها مادياً واجتماعياً، موضحاً أن مراكز الاستدامة توفر حوالي 200 فرصة عمل للسيدات المعيلات لإنتاج حرف يدوية مختلفة.