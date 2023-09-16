السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

معاشات
معاشات

زيادة معاشات أكتوبر 2023 .. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل". لذلك يستعرض “الدستور” خلال التقرير التالى تفاصيل زيادة المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي:

 

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسى يعلن زيادة المعاشات 15%

عقد اليوم مؤتمر جماهيري للرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة بنى سويف أعلن خلاله عن زيادة المعاشات بدأ من شهر أكتوبر القادم بنسبة 15% بالإضافة لإعلانه عن عدة قرارات أخرى لصالح رفع معيشة المواطن ومنها زيادة الحد الأدنى ومعاشات تكافل وكرامة ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من مشروعات “حياة كريمة” في بني سويف، اليوم السبت، معرفته التامة وتقديره لجميع الأعباء التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا ومضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس خلال اللقاء إن الدولة لم تدخر جهدًا لاحتواء تلك الآثار السلبية بما تمتلك من قدرات وإمكانيات.

وأضاف السيسى أن الدولة قد استعدت لمواجهة تلك الأزمات المذكورة سالفا ولولا هذا الاستعداد المسبق بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار الأزمة مضاعفة ومؤثرة، وبفضل الله ثم إدارة علمية وعملية دقيقة نجحت مصر في التعامل مع الأزمة وتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطة التنمية.

مواطنون عن قرار زيادة منحة أصحاب المعاش: الرئيس السيسى يحارب دائمًا من أجل الفقراء

 

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس السيسى عن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لـ أصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

وتقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية، لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

تقرر أيضا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

 

1. يكون صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه... يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

 

2. يكون صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثانية بداية من 2000 جنيه... يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

 

3. يكون صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه.. يومي 5 و6 أكتوبر 2023.

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