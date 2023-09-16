السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات جنوب الجيزة: غدًا محاكمة تاجر لاتهامه بقتل “شيف” بالبدرشين

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الأحد محاكمة تاجر لاتهامه بقتل “شيف” عمدًا، دفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة بالبدرشين.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع" 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب. م"، 27 عامًا، شيف، وصاحب محل مشويات، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك علي اثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "عبد التواب. أ" 27 سنة يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وعقب إجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى "ع. أ" صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول لمحل عمل المجنى عليه وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة تاجر شيف تاجر أدوات منزلية رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين

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