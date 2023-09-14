تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه عمدا مع سبق الإصرار والترصد لجلسة ٢٤ سبتمبر الجاري.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن. ا" موظف، و"ع. ص" موظف، و"أ. ع" محاسب، و"م. ع" موظف - و"ه. ا" مراقب جودة، و"إ. ص" سائق بشركة المياه والشرب - و"ر. ا" عاطل - و"ع. م" تاجر ،إتفقوا علي قتل "هشام. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ابنه محمد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين راقبوا المجني عليه لفترة تقارب شهرا ونصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده وتحركاته بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجني عليه وقاموا بقتله وشرعوا في قتل ابنه.