تأجيل محاكمة المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم بالعياط

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بالشروع في قتل طالب عمدا بمنطقة العياط، بسبب مباراة كرة قدم، لجلسة ٩ أكتوبر المقبل.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات العياط والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "إمام سالم" ٢١ سنة شرع في قتل طالب ١٨ عاما، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية.

شروع في قتل

كشفت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لخلاف استمر بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما ألم به من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وتجمع الأهالي وهروبه خشية من ضبطه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه تهمة إحراز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المباراة القاتلة

وقال المجني عليه "مصطفى" ١٨ سنة أمام النيابة العامة، إنه إبان انعقاد مباراة بين فريقين مثل احدهما احتدمت مشادة كلامية بين فريقه والخصم على إثرها قام المتهم بإشهار سلاح أبيض "مطواة" وكاله ضربة قاتلة سكنت بطنه.

وأكد شاهد عيان آخر بأنه إبان مشاهدة مباراة كرة قدم احتدم النقاش بين كلا الفريقين وفى خصمه استل المتهم سلاحا أبيض "مطواة"، وأغار على المجنى عليه بطعنة قاتلة ببطنه، أصاب المجنى عليه بكتفه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية إلا أنه خاب إثر جرمه لتدارك المجنى عليه بالعلاج.

وأكد مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة، مضيفا أنه على أثر انعقاد مباراة كرة قدم بين فريقين احتدمت مشادة كلامية لحظية بين كلا الطرفين، شن على أثرها المتهم سلاحه الأبيض "مطواة" طعن المجنى عليه طعنتين مستهلها طعنة قاتلة بالبطن ومنتهاها طعنة بالكتف فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من تلك الطعنات إزهاق روح المجنى عليه إلا أنه خاب أثر جريمته لتدارك المجنى عليه بالعلاج.