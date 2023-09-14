الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حل لغز مقتل أجنبي في 6 أكتوبر ومعركة بالشوم لسرقة سيارة بمطروح

قتل
قتل

تمكنت الأجهزة الأمنية  بـ وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة تاجر يحمل جنسية إحدى الدول، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم.

مقتل أجنبي أكتوبر

بالفحص أمكن تحديد أن مرتكبي الواقعة هما مستأجر الشقة محل البلاغ، وصديقه يحملان جنسية إحدى الدول.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر مستأجر الشقة بسابقة تعرفه على المجني عليه من خلال جروب بتطبيق واتساب خاص بالمنطقة محل إقامتهم واتفاقه معه على التقابل بالشقة محل إقامته بقصد استدراجه وسرقته.

 وأضاف أنه حال حضوره غافله المتهم الثاني وقام بإيثاقه باستخدام حبل وتعديا عليه بعدد 2 سكين عُثر عليهما  بمحل الواقعة فأوديا بحياته واستوليا منه على (مبلغ مالي - 2 هاتف محمول)، وتم بإرشادهما ضبط أحد الهاتفين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة سيارة نقل بالإكراه في مطروح

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة سيارة نقل بالإكراه من مزارع في محافظة مطروح.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من مزارع مقيم بدائرة القسم، أنه حال توقفه بالسيارة خاصته بأرضه بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين حاملين عصا شوم بالاستيلاء منه عنوة على سيارته ربع نقل وبداخلها مبلغا مالي، ومُحمل عليها موتور رش، 3 أجولة للمبيدات الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه والاستيلاء على المسروقات، وأرشدوا عن كافة المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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