الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في الدور الأول للدوري الممتاز

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن مواعيد مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023-2024).

وسيستهل الزمالك، مشواره في الدوري، بمواجهة بيراميدز، يوم 21 سبتمبر الجاري، على ستاد الدفاع الجوي.

ويواجه الزمالك، مضيفه فيوتشر، أحد يومي 29، 30 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة القمة بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، ستؤجل عن موعدها الأصلي، المقرر له أواخر ديسمبر، لتقام يوم الخامس عشر من فبراير المقبل، على ستاد القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك في الدور الأول للدوري الممتاز

الجولة الأولى

بيراميدز X الزمالك.. 21 سبتمبر، الساعة 7 مساءً، ستاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية

الزمالك X المقاولون العرب.. 25 سبتمبر، الساعة 7 مساءً، ستاد القاهرة

الجولة الثالثة

البنك الأهلي X الزمالك.. 7 أكتوبر، الساعة 7 مساءً، ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

الزمالك X سموحة.. 21 أكتوبر، الساعة 7 مساءً، ستاد القاهرة

الجولة الخامسة

إنبي X الزمالك.. 27 أكتوبر، الساعة 7 مساءً، ستاد المقاولون العرب

الجولة السادسة

الزمالك X زد.. 3 نوفمبر، الساعة 7 مساءً، ستاد القاهرة

الجولة السابعة

فيوتشر X الزمالك.. أحد يومي 29، 30 نوفمبر، ستاد القاهرة

الجولة الثامنة

الزمالك X الاتحاد السكندري، أحد يومي 6، 7 ديسمبر

الجولة التاسعة

المصري X الزمالك.. 14 ديسمبر، الساعة 7 مساءً، ستاد الجيش ببرج العرب

الجولة العاشرة

الزمالك X الأهلي.. 15 فبراير، الساعة 7 مساءً، ستاد القاهرة

الجولة الحادية عشرة

سيراميكا كليوباترا X الزمالك.. 2 يناير، الساعة 7 مساءً، ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية عشرة

الزمالك X فاركو.. مؤجل

الجولة الثالثة عشرة

الإسماعيلي X الزمالك.. 15 فبراير، الساعة 7 مساءً، ستاد الإسماعيلية

الجولة الرابعة عشرة

الزمالك X الداخلية.. 28، 29 فبراير، ستاد القاهرة الدولي

الجولة الخامسة عشرة

الجونة X الزمالك.. 9 مارس، الساعة 4 عصرًا، ستاد الجونة

الجولة السادسة عشرة

طلائع الجيش X الزمالك.. الأحد 17 مارس، الساعة 9 مساءً، ستاد الكلية الحربية

الجولة السابعة عشرة

الزمالك X بلدية المحلة.. 3 أو 4 أبريل، الساعة 9 مساءً، ستاد القاهرة الدولي

رابطة الأندية المصرية المحترفة الدوري الممتاز الزمالك الاهلى فيوتشر بيراميدز

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