السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب": السيسى رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين

النائبة نورا على
النائبة نورا على

ثمّنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب،  قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم المصريين، مؤكدة أنها ضربة قاصمة لكارهي الوطن والمتربصين به.

وأشارت نورا علي، إلى أن الدولة المصرية تنحاز دومًا لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولم تتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، مشيرة إلى الرئيس السيسي رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين.

وشددت نورا علي، على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكل يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

قرارات الرئيس تخلق حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل

وتابعت: "كما ستخلق هذه القرارات حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل المفعم بالأمل والتحدي لدى المصريين ليتوجوا جهدهم على مدار السنوات الماضية".

txt

رئيس الحركة الوطنية: قرارات الرئيس تعكس شعوره بمسؤولية تخفيف الأعباء الاقتصادية

ووجه الرئيس السيسى الحكومة خلال كلمته اليوم في بني سويف بالتالى: 

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألفًا، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

txt

"عشت يا ريس".. أهالي بورسعيد عن قرارات الرئيس: زيادة الأجور أدخلت البهجة على قوب المصريين"

النائبة نورا على لجنة السياحة بمجلس النواب دعم المصريين الدولة المصرية طموحات المصريين زيادة الأعباء

مواد متعلقة

حزب الحرية المصرى: قرارات الرئيس السيسى طوق نجاة لدعم المواطن

رئيس الحركة الوطنية: قرارات الرئيس تعكس شعوره بمسئولية تخفيف الأعباء الاقتصادية

الأكثر قراءة

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

محامٍ بإحدى شركات قطاع الأعمال: الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات