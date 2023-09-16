السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الحركة الوطنية: قرارات الرئيس تعكس شعوره بمسؤولية تخفيف الأعباء الاقتصادية

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد

وصف اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف بالحكيمة.

وشدد اللواء رؤوف السيد علي، خلال تصريحات إعلامية له علي هامش مشاركته في الافتتاحات التي دشنها الرئيس السيسي اليوم في بني سويف، على أننا أمام مرحلة فارقة من عمر الوطن، يظهر خلالها المعدن النفيس للدولة المصرية وقيادتها السياسية وتبرز اهتمامها وشعورها بما يعاني منه المواطن وما يمر به من ظروف صعبة نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها الأوضاع العالمية المضطربة.

القرارات تثبت التزام الدولة بوضع المواطن في أولوياتها

وأكد أن هذه القرارات تثبت التزام الدولة بوضع المواطن في أولوياتها وجهودها المستمرة لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث سعت هذه القرارات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وزيادة الدعم للمواطنين في مصر لتحسين معيشتهم وتوفير بيئة استقرار اقتصادي أفضل.

وأشار السيد إلى أهمية هذه الخطوة التي جاءت في وقت حرج، حيث زادت الأزمة الاقتصادية العالمية من الضغوط على المواطنين بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق. وأشار إلى أن هذه القرارات تعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الاقتصادية الحالية وتجسيدًا للجهود المستمرة لملائمة الأجور مع ارتفاع معدلات التضخم.

ودعا رئيس الحزب المواطنين إلى التماسك والوحدة تحت قيادتهم السياسية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على العالم بأسره نتيجة الصراعات وتأثيرها على سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وأسعار الطاقة.

يذكر أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تضمنت الآتي:

1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيهًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إلى 600 جنيه.

6. تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

7. إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف أعباء صغار الفلاحين والمزارعين.

8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية 2024.

الرئيس السيسي الازمات الاقتصادية الأعباء الاقتصادية علاوة غلاء المعيشة الإعفاء الضريبي

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