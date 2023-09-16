"عشت يا ريس".. أهالي بورسعيد عن قرارات الرئيس: زيادة الأجور أدخلت البهجة على قوب المصريين"

كان لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف أثناء افتتاح عدد من المشروعات، صدى كبيرا في الشارع المصري، خاصة قرار رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

وفي السياق، قالت إيمان حمدي موظفة، إن الرئيس السيسي يشعر بكل مصري ويعيش يومه، لذلك فهو حقًا أب لكل المصريين، ومصر تزدهر بفضله.

الرئيس السيسي أدخل البهجة على كل بيت مصري اليوم

وأضح هشام محسن موظف بشركة الكهرباء، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أدخل البهجة على كل بيت مصري.

وأعربت نورهان أيمن محاسبة عن سعادتها بقرار زيادة الأجور والمعاشات، مشيرة إلى أنها كانت تستمع لكلمة الرئيس وهي تشعر أن هناك مفاجأة منه وصدق إحساسها قائلة: “بالفعل صرح الرئيس بالزيادات مما جعلني أهلل.. عشت يا ريس وسط زملائي”.

ويقول عبد الرحمن أبو الخير مهندس زراعي: “الرئيس السيسي دائما ما يفاجئنا بتصريحات تشعرنا أنه وسط الشارع بيننا ويشعر بنا ما أسعدني اليوم أنه يشعر بالغلاء ويعرف به أكثر من فرحتي بالزيادة لأن ذلك يدل على أنه وسط المواطنين ويشعر بهم وبيومهم كيف يسير ويشعر بما نتعرض له ولذلك أنا الآن مطمئن أننا في أيدي أمنه لن ترضي أبدا لنا بغير حياة كريمة”.

واستكملت خديجة عبد الرحمن: “نشكر الرئيس السيسي على الزيادة وندعو الله له بالسداد والتوفيق وأن يساعده على حمل عبئ كبير في ظروف اقتصادية صعبه علي العالم كله إلا أنه دائما ما يضع المواطن نصب عينه ويجعله في أول أولوياته”.