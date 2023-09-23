معاشات شهر أكتوبر 2023.. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، يبدأ تساؤل أصحاب المعاشات عن موعد الصرف وكذلك زيادة المعاشات 2023 وعن كيفية الاستعلام عن المعاش بالاسم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي.

وسنجيب من خلال هذا التقرير عن هذه الأسئلة

كيف استعلم عن قيمة المعاش بالرقم القومي؟

كيف يتم معرفة قيمة المعاش الشهري؟

كيف استعلم عن زيادة المعاش؟

هل يوجد أي زيادة في المعاش؟

زيادة المعاشات 2023.. هل يوجد أي زيادة في المعاش؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 17 سبتمبر 2023، عن زيادة المعاشات 2023 بنسبة 15%، وزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه شهريًا.

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موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وبناءً على هذا القرار، سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة، على النحو التالي:

الفئة الأولى: بداية من 1000 جنيه، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

الفئة الثانية: بداية من 2000 جنيه، يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

الفئة الثالثة: بداية من 3000 جنيه، يومي 5 و6 أكتوبر 2023.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يمكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من خلال منافذ البريد المصري، أو البنوك والمحافظ الإلكترونية، أو الهواتف المحمولة، أو بنك ناصر الاجتماعي.

كيف استعلم عن قيمة المعاش بالرقم القومي؟

يتساءل أصحاب المعاشات عن كيفية الاستعلام عن المعاش بالاسم ولكن ذلك غير متاح ولكن يمكن استعلم عن قيمة المعاش بالرقم القومي فقط من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف المحمولة.

استعلم عن قيمة المعاش بالاسم

يتم في أول خطوة الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . قم باختيار صاحب معاش. ثم قم باختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية. ثم ادخل الرقم القومي. وقم بتصفح بياناتك كاملة.

كيف يتم معرفة قيمة المعاش الشهري بالزيادة

مثال على زيادة المعاشات 2023

إذا كان معاش شخص ما قبل الزيادة 1300 جنيه، فسيرتفع المعاش بعد الزيادة إلى 1495 جنيهًا.

أي يقوم القائم بالصرف بضرب قيمة المعاش في 0.15 تظهر قيمة الزيادة في معاشات شهر أكتوبر 2023.