أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات والمجمعات

مع اقتراب الاحتفال بميلاد الرسول صل الله عليه وسلم زاد البحث عن أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية والتي تم عرضها بالفعل في كافة محافظات الجمهوية سواء في محلات الحلواني أو في المجمعات الاستهلاكية حيث تشهد ارتفاعات 15% عن العام الماضي بسبب ارتفاع المواد الخام المصنوعة منها الحلوى.

أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

يرصد الدستور أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية والتي تم طرحها في المحلات التجارية منذ بداية شهر ربيع الأول 1445 هـ وهى كما يلي:-

وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي 30 قطعة كبيرة فاخرة نحو 1950 جنيه.

وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي 26 قطعة نحو 1500 جنيه.

وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي 36 قطعة ميني نحو 1100 جنيه.

وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي كبيرة 23 قطعة نحو 1500 جنيه.

وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي 40 قطعة ميني نحو 850 جنيه.

وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي 10 قطعة نحو 250 جنيه.

وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي 11 قطعة نحو 90 جنيه.

أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية 1445 هـ

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 10 قطع 80 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 18 قطع 150 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 27 قطع 255 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 36 قطع 360 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 48 قطع 455 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 38 قطع 550 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 52 قطع 750 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 69 قطع 950 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 92 قطع 1250 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 32 قطع 220 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 69 قطع 1200 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد النبوي vip 2400 جنيه.

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