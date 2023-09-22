الآن.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

لم يبق على احتفالات مولد النبي سوى أيام قليلة على قدومه، ويكثر التساؤل لمعرفة أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية لشراء الحلوى، والذي يوافق 27 سبتمبر 2023 ميلاديا، وفي الثاني عشر في ربيع الأول هجريا، وستشهد أسعار علب الحلوى وجود ارتفاع ملحوظ هذا العام ولك مقارنة بالعام الماضي، وتكون بسبب العديد من التقلبات الاقتصادية.

أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية، وفق أخر تحديثات للأسعار.

وتتعدد المحلات المتخصصة ببيع وشراء حلوى المولد النبوي، وستتباين بها الأسعار طبق حجم وشكل العلبة وهي المراد اقتناؤها.

أسعار علبة حلاوة المولد النبوي 2023

جاءت أسعار علبة حلاوة المولد النبوي هذا العام في محلات الحلويات الشهيرة كالتالي:

سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 10 قطع 80 جنيها، وعلبة 18 قطعة بـ 150 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 27 قطعة 255 جنيها، وسعر علبة 36 قطعة بـ 360 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 48 قطعة 455 جنيها، وعلبة 38 قطعة 550 جنيها.

سعر علبة عدد 52 قطعة 750 جنيها، وعلبة حلاوة المولد النبوي 69 قطعة 950 جنيها.

أسعار حلاوة المولد النبوي، بلغ سعر علبة حلاوة عدد 92 قطعة بقيمة 1250 جنيها، و علبة 32 قطعة بـ 220 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد النبوي عدد 69 قطعة بـ 1200 جنيه، وسعر صينية المولد 34 قطعة vip بـ 2400 جنيه.

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أسعار علب حلاوة المولد

وجاءت أسعار علب حلاوة المولد النبوي في المحلات التجارية الشهيرة كالتالي: