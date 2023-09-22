الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8250 قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر في مصنع غير مرخص بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عدد من  القضايا التموينية،  وتم تم ضبط  صاحب مصنع مواد غذائية "حلوى المولد" بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل. 

  وعثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية (8250 قطعة حلوى المولد "مختلفة الأنواع") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

 ضبط 875 كيلو لحوم فاسدة في ثلاجة بدون ترخيص

 كما أسفرت الجهود عن ضبط المسئول عن ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بداخل الثلاجة على كمية من المواد الغذائية ( 875 كيلو جرام "لحوم" – 527 كيلو جرام "دواجن") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ضبط  12 طنًا من مصنعات اللحوم والدهون الفاسدة في الجيزة

في سياق آخر، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين؛ حفاظا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، خلال الأسبوع الماضي، والتي استهدفت المرور على الأسواق في عدد من الأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط حوالي 12 طنًا من مصنعات اللحوم والدهون والدوبريهات ومقطعات اللحوم والدواجن وهياكل الدواجن والمفروم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ضبط 9 أطنان من الدواجن ومصنعات لحوم فاسدة في الهرم 

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الضبطيات شملت ضبط 9 أطنان من الدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الحملات التفتيشية في حي الهرم، بالإضافة إلى ضبط 600 كجم من هياكل الدواجن والمفروم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و93 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية في حي بولاق الدكرور.

كما شملت المضبوطات 1300 كجم من مقطعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و52 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية في حي الوراق، بالإضافة إلى ضبط 860 كجم من الدهون والدوبريهات ومقطعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حي الطالبية، وضبط 28 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية في مدينة أكتوبر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد 11 محضر مخالفة

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة صاحب مصنع مواد غذائية قسم شرطة الساحل حلوى المولد مجهولة المصدر

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