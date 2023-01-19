ضبط 3 قضايا لتهريب 277634 لتر سولار وبنزين في دمياط والسويس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وفي إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد اضطلعت الإدارة بالاشتراك مع مديريتي أمن "دمياط والسويس" بحملة نوعية مكانية على محطات تموين السيارات، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بإجمالى مضبوطات (17900) لتر (سولار - بنزين "عينى")، (259734) لتر (سولار - بنزين "مستندى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل قضية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.