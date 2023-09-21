الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمانسبة المولد النبوي.. "ولد الهدى" عنوان ملتقى الهناجر الثقافى الثلاثاء

الهناجر
الهناجر

احتفالا بالمولد النبوى الشريف، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "ولد الهدى" فى الثامنة من مساء يوم الثلاثاء ٢٦ سبتمبر الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى فضيلة الشيخ الدكتور محمد داوود من علماء الأزهر الشريف وأستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس، فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم رضا من علماء وزارة الأوقاف، الدكتورة ولاء محمد أستاذة التاريخ الإسلامي، الشاعر أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر .

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تتضمن أغانى وابتهالات دينية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني .

المولد النبوي ولد الهدى الهناجر مسرح الأوبرا

مواد متعلقة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يستقبل ضيوف ونجوم دورته الأولى (صور)

بحضور شيكو وأكرم حسني.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاده

من أرشيف الجبهة.. حقائق متلفزة عن حرب أكتوبر على "الوثائقية"

الليلة.. العميد محمد عبد المنعم يدلي بشهادته عن حرب أكتوبر مع "الباز" في "الشاهد"

24 سبتمبر.. انطلاق اولى حلقات مسلسل "صوت وصورة" على dmc

ندوات تعريفية لمنح الدعوة المفتوحة للفنانين في 4 محافظات

محمود الجندي: ليس هناك أي عمل فني استطاع أن يجسّد ملحمة أكتوبر

الأربعاء.. تدشين أول منصة إلكترونية لعرض الأعمال الفنية بأكاديمية الفنون

الأكثر قراءة

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

بعد زيادة المرتبات والمعاشات.. بكرى يطالب بتقديم هؤلاء للمحاكمة العسكرية

هشام.. ابن الباشا سليم

ضبط مدير صفحة لتسهيل سفر الفتيات للخارج وممارسة الأعمال المخلة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامي".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)