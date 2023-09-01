نقاد فى ملتقى الهناجر الثقافى: القوة الناعمة تجعلنا نؤمن بالتعدد الثقافى

نظَّمَ قطاعُ شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي جاء هذا الشهر تحت عنوان "الفن ودورُه في ترسيخ القيم والأخلاق"، أمس الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

تفاصيل الملتقى

وأدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مديرةً ومؤسِّسة الملتقى، التي رحَّبتْ بالسادة الضُيوف في بدايةِ كلمتِها، وقالت إن الفن رسالة وله دورٌ كبيرٌ في بناء فكر ووجدان وسلوك الفرد، ومن خلاله نطرح قضايا المجتمع المهمة مع تقديم حلول لها، وقد بدأت علاقة الفن بالإنسان منذ بدء الخَلْقَة، وتفاعل وارتبط الإنسان بكل الإبداعات الربانية وتفاعل مع الأصوات ذات الجرس الموسيقي الجميل، صوت زقزقة العصافير، تغريد البُلابل وغير ذلك، والفن والإنسانُ متلازمان تلازُمًا جعلا كلًّا منهما يؤثر في الآخر، ولكن الإنسان هو الأكثر استفادةً والأكثر تأثيرًا، حيث يحقق الفن للإنسان إشباعات روحية وتطهيرًا من الطاقاتِ السلبية والسلوكياتِ العدوانية، والإنسانُ في الحقيقةِ في غايةِ الاحتياج لكل روافدِ القوةِ الناعمة، والتي يعدّ التغيير للأفضل هو الوظيفةُ الأساسية لها، مؤكدةً أنَّ القوةَ الناعمة تجعلُنا نؤمن بالتعدُّدِ الثقافي، الذي يجعلُنا أكثرَ إنسانيةً وأكثرَ قدرةً على التسامحِ وتقبُّلِ الآخرِ المختلفِ بصدرٍ رحب.

رامي عطا

وتحدث الأستاذ الدكتور رامي عطا صديق، أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، عن أنَّ الفن يُعَد واجهةً حضاريةً للمجتمع، تعبِّر عن رُقيِّه، وفي ظل الجمهورية الجديدة يكون للفن دورٌ أكبر، فهو مؤسسةٌ من المؤسسات المسئولة عن تشكيل القيم في المجتمع، وتحويل الإنسان إلى كائنٍ تفاعُليٍّ، له دورٌ إيجابي في المجتمع، وعلى مرِّ التاريخ نشهدُ ونجدُ أن هناك العديدَ من الأعمال الفنية والفنانين الذين كانوا لهم دورٌ كبيرٌ في دعم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الفن بصفةٍ عامة يُعَدُّ حافظًا للذاكرة الجماعية.

ولاء جمال

من جانبها، أكدت الناقدة الفنية ولاء جمال أن الفنان يعرض أحاسيسنا على الشاشة، وأن الفن هو أول معلم مع المدرسة والأسرة، حيث نتأثر به ويجعلنا نتشرب رسالته، ويتوغل في وجداننا وفكرنا بكل قوة، واستعرضت عددًا من أسماء كتاب الدراما الذين تميزوا بجدارة في توصيل رسالتهم للمجتمع، والتي تتفق مع قيم وأخلاق المجتمع بسلاسة وسحر، والتي لا تزال حتى الآن تحقق نسبة مشاهدة عالية كلما عُرضت، رغم مرور سنوات عديدة عليها.

أحمد السرساوي

كما تحدث ضيف الملتقى الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، وقال إن مصر بتاريخها العظيم، تعد من أعظم ١٠ دول ثقافية على مستوى العالم بدليل وجود علم خاص يسمى "Egyptology"، وهو علم المصريات، أحد فروع علم الآثار، وهو علم يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة ولغتها وآدابها ودياناتها وفنونها، مشيرًا إلى وجود محاولات لطمس اللهجة المصرية في الوقت الحالي، ومؤكدًا على ضرورة استعادة المناخ المصري بأكمله حتى يمكننا صنع أعمال فنية كبيرة تعيش على مدار السنين كما كان من قبل، فالذوق العام الذي وجد في العشرينيات هو من صنع نهضة مصر.

طارق دسوقي

وأكد الفنان طارق دسوقي، أن مصر أول بلد في العالم عرف المسرح وصناعة السينما والآلات الموسيقية والكتابة والهندسة المعمارية والرسم والألوان، فكل ما له علاقة بالفن والإبداع والاختراع والابتكار أوله وأساسه مصر، ولذلك استطاعت مصر الاحتفاظ بهويتها حتى الآن، رغم ما مرت به من أشكال الاستعمار والاحتلال، مشيرًا إلى احتياجنا اليوم إلى وضع معايير ومواصفات للمنتج الدرامي يلتزم بها الجميع، بحيث يغوص في مشاكل الناس ويرسخ الهوية وروح الانتماء لدى الشباب، ويؤكد على مفهوم الوحدة الوطنية، ويلقى الضوء على فترات ونماذج مشرفة في تاريخ الوطن.

وقدمت فرقة "تريو الحرملك" الموسيقية، بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم، مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأشهر الأغاني التي تحتل مكانة كبيرة في وجدان الشعب المصري، إلى جانب عدد من المقطوعات الموسيقية العالمية، وحازت على إعجاب جمهور الملتقى.

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