" أنغام الشباب" تضيء مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون (صور)

أحيت فرقة "أنغام الشباب" الليلة السادسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"؛ الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وتغنى نجوم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الأغانى الشهيرة، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.

وقدم نجوم فرقة أنغام الشباب باقة متنوعة من الأغانى الشهيرة تغنى بها الفنانون "فارس، تامر سعيد، ضياء عز الدين "، كما تغنى فريق "شباب لايف" بالفرقة بمجموعة من الأغانى لنجوم الطرب، بجانب عدد من الأغانى الوطنية، تغنى بها الفنانون "كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي " .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.

إطلاق برنامج صيف الإنتاج الثقافي

وأطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" فى التاسعة من مساء الخميس الماضى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا".

حفلات صيف الإنتاج الثقافي

كما تحيي فرقة رضا للفنون الشعبية حفل يوم ١٨و١٩و٢٠ أغسطس، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، وتقدم مجموعة من أجمل استعراضاتها التى يعشقها الجمهور .

وتحيي الليلة السابعة للبرنامج من مساء اليوم، عازفة الفلوت الفنانة الدكتورة "رانيا يحيى" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة.