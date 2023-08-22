رانيا يحيى تُحيى الليلة السابعة لـ"صيف الإنتاج الثقافى".. غدًا

تحيى الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، الليلة السابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء غد الأربعاء ٢٣ أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يعيش الجمهور مع الفنانة الدكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت، فى حفل موسيقى لباقة متنوعة من أشهر الأعمال والمقطوعات الموسيقية، التى تحتل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب المصرى، وتشغل الدكتورة رانيا يحيي الملقبة بفراشة الفلوت.

أما عن رانيا يحيي، عضوة المجلس القومي للمرأة وحاصلة على بكالوريوس الكونسرفتوار وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودكتوراه في فلسفة الفنون من المعهد العالي للنقد الفني وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة وعضوة المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب، وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا".