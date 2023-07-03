خالد جلال: مصر تمتلك أجيالًا من المواهب المبدعة جعلتها تحتل الريادة فنيا

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إن مصر تمتلك أجيالا من المواهب المبدعة جعلتها تحتل الريادة وستظل كذلك، جاء ذلك في الليلة الثالثة لاحتفال القطاع بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تألق نجوم مسابقة "أنا المصرى" أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وأعلن المخرج خالد جلال، خلال كلمته فى ختام الحفل، أنه سيتم إقامة حفل شهرى لنجوم مسابقة "أنا المصرى" على مدار دوراتها السابقة، حتى يستمر تألقهم على الساحة الفنية طوال العام.

واستمتع الجمهور وتفاعل بترديد الأغانى والتصفيق مع أصوات الفنانين "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف" من نجوم مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، الذين فازوا عبر دوراتها الخمس السابقة، تلك المسابقة التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وأبرزت على الساحة الغنائية كوكبة من المطربين والمطربات الشباب، وقدموا أعمالًا غنائية وطنية مميزة.

وتغنى الفنانون بباقة من الأغاني الوطنية الشهيرة التي تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، من بينها أغنيات: "تحيا مصر، دولا مين، بحبك وحشتيني، ماتخافوش على مصر، أحسن ناس، تعالى نلضم أسامينا، يا دنيا سامعاني، يا أغلى اسم فى الوجود"، واختتم الحفل بأغنية "يا حبيبتى يا مصر" تغنى بها المجموعة، بإشراف موسيقي للفنان حاتم عزت.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من 30 يونيو حتى 5 يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أطلق النسخة السادسة لمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، فى مطلع شهر يونيو الماضى وآخر موعد لاستقبال الأعمال 1 أغسطس المقبل، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء، التلحين، التأليف، التوزيع الموسيقي".

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل