الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

موسيقى عالمية وأغانى تراثية فى الليلة الـ14 لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

جانب من الحفل
جانب من الحفل

موسيقى عالمية وأغاني تراثية في الليلة الـ14 لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، حيث شهد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية أمسية جديدة، ضمن فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

وقضى جمهور المسرح في الجزء الأول من الحفل، مع فرقة "أكوردونيلا" بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، والتي قدمت عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لأشهر أغاني فيروز ودليدا وغيرهم  إلى جانب عزف بعض المقطوعات الموسيقية العالمية.

أما الجزء الثاني من الحفل، فقد شدت فيه الفنانة "فاطمة عادل" وفرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من أشهر الأغاني لنحوم الطرب، منها "مليت خلاص الغرام، أه ياللي، بانو بانو، سلم علي، حلو الحلو"، بجانب أغاني من السيرة الهلالية .

الغناء والشعر يصدحان في ختام برنامج صيف الإنتاج الثقافي

في سياق متصل، يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث يختتم البرنامج بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها الشاعر محمد بهجت بمجموعة من القصائد الشعرية لكبار الشعراء، والتي تتحدث عن البحر والصيف وعروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الإسكندرية.

كما تقدم الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، باقة من أشهر الأغاني التي تجسد الشعور بأجواء الصيف والبحر والإحساس بجمالهما، يتغنى بها الفنانة نهى حافظ، والفنان ياسر سليمان.

ــ الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق بملتقى الهناجر الثقافي

كما يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في الثامنة مساء اليوم أيضًا، أمسية جديدة من أمسيات ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق"، وذلك بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

ضيوف الملتقى الفنان القدير طارق الدسوقي، الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر، الدكتور رامي عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الناقدة الفنية ولاء جمال.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم الفنانة "سيمون" وفرقتها الموسيقية مجموعة من الأغانى الشهيرة.

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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